Officiel ‍: Disasi prêté à Aston Villa

Recruté pour 45 millions d’euros par Chelsea au mois d’août 2023 en provenance de l’AS Monaco, le défenseur central n’a jamais réussi à s’imposer chez les Blues. Axel Disasi va tenter sa chance du côté d’Aston Villa, qui a annoncé son arrivée en prêt sans option d’achat, avec son copieux salaire payé par le club de Birmingham. A noter que l’ancien défenseur de Monaco a refusé Tottenham toute la journée de lundi, arrivant finalement à réussir à convaincre Villa de le prendre jusqu’à la fin de la saison.

Aston Villa is delighted to announce the loan signing of Axel Disasi from Chelsea. pic.twitter.com/bjApaDCMDJ