Mbappé et Hakimi réunis, le Real Madrid jette l'éponge

Par Corentin Facy

Un an après avoir fait signer Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait se jeter sur Achraf Hakimi. C’est en tout cas ce dont rêve l’attaquant de l’Equipe de France, mais le club merengue a peu de chances de s’exécuter.

Ce n’est un secret pour personne, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sont des amis très proches dans la vie depuis leur passage au Paris Saint-Germain. La relation entre les deux hommes est très forte à tel point qu’il n’est pas rare de les voir partir en vacances ensemble sur leur temps libre. Il est donc tout naturel pour l’attaquant du Real Madrid de souhaiter voir l’international marocain faire son grand retour dans la capitale espagnole dans les années à venir. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2026, le défenseur de 26 ans a cependant de grandes chances de prolonger avec le champion de France en titre.

Le Real Madrid ne veut pas faire revenir Hakimi

Peu importe pour Kylian Mbappé, qui aurait demandé à ses dirigeants de se positionner sur Achraf Hakimi afin d’en faire le successeur de Dani Carvajal selon les informations du site Pasion Futbol. Le média espagnol explique qu’en interne, l’ex-attaquant du PSG et de l’AS Monaco pèse de tout son poids pour convaincre Florentino Pérez et le board madrilène de foncer sur Achraf Hakimi, qui a porté les couleurs blanches du Real Madrid de 2015 à 2018.

Mais l’originaire de Bondy va devoir se faire une raison, il n’est pas près d’évoluer de nouveau au côté de son ami car selon le média espagnol, le board du Real Madrid a tout simplement rembarré Kylian Mbappé sur le sujet. D’abord car ce n’est pas à l’international français de faire le mercato du club champion d’Europe mais surtout parce que le Real Madrid n’a pas du tout prévu de casser sa tirelire pour recruter l’international marocain, valorisé à plus de 50 millions d’euros sur le marché des transferts. La politique du club de la Casa Blanca est différente et Florentino Pérez est beaucoup plus séduit par la piste Trent Alexander-Arnold, en fin de contrat avec Liverpool à la fin de la saison. Malgré l’intense forcing de Kylian Mbappé, il y a donc peu de chances de voir l’ancien joueur de l’Inter Milan revenir dans la capitale espagnole.