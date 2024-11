Ce chouchou de Deschamps fait saliver Liverpool

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid ne retiendra pas Aurélien Tchouaméni l'été prochain, et cette information a déjà fait un heureux avec l'intérêt de Liverpool.

Baladé par Carlo Ancelotti entre la défense et le milieu de terrain en raison des besoins de l’entraîneur italien, Aurélien Tchouaméni a perdu de sa superbe. Toujours aussi efficace en équipe de France, il reste l’un des titulaires immuables de Didier Deschamps depuis des années. En revanche, le Real Madrid a pour la première fois ouvert la porte à son départ au mercato ces derniers jours, en raison de performances décevante depuis le début de la saison, et d’un statut qui a souffert du départ de Toni Kroos et de la baisse de régime légitime de Luka Modric. Le club merengue espérait voir Tchouaméni prendre les commandes, mais ce n’est pas le cas et le Real souffre de l’absence d’un véritable patron. Le club merengue regarde du côté de Chelsea, et pourrait faire une offre folle pour se payer Enzo Fernandez, la recrue à 100 millions d’euros des Blues. Le tour récent Ballon d’Or Rodri est également pisté par Florentino Pérez.

Liverpool a les moyens de ses ambitions

Tchouaméni prend une claque, le Real n'y croit plus https://t.co/9KyuBW12su — Foot01.com (@Foot01_com) October 31, 2024

Dans le même temps, Tchouaméni pourrait faire le chemin inverse et rejoindre la Premier League. Non pas pour Londres, mais pour Liverpool qui apprécie son profil de joueur d’impact avec une qualité de relance, et déjà une grande expérience à seulement 24 ans. Le Real Madrid demande 80 millions d’euros pour laisser filer l’ancien bordelais et monégasque, et les Reds sont capables de faire un gros effort. Ils ont tenté de le faire l’été dernier pour faire venir Martin Zubimendi de la Real Sociedad, et restent frustrés de ne pas avoir eu le milieu de terrain qu’ils estiment importants pour continuer à progresser. L’international français a donc toujours la cote, malgré son aventure en demi-teinte au Real Madrid ces derniers mois.