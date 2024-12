Lens et Reims se battent pour un attaquant de Donetsk

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Lens et Reims, deux clubs en quête d’un finisseur cet hiver, se dirigent vers l’Ukraine. C’est un joueur du Shakthar Donetsk qui éveille l’intérêt des deux formations de Ligue 1, affirme Africafoot. Le média africain annonce que Lassina Traoré est ciblé par les deux formations françaises pour un transfert au mercato hivernal. C’est même devenu concret pour les « Sang et Or » confrontés à des blessures dans leur effectif, et qui ont décidé de passer à l’action pour le Burkinabé de 23 ans. Le puissant attaquant possède une clause libératoire à 5 millions d’euros, et la formation de Donetsk n’est pas désireuse de le laisser filer pour une somme inférieure.

Le Stade de Reims, qui avait tenté sa chance l’été dernier, devrait aussi revenir à la charge pour essayer de récupérer Traoré. Ce dernier, révélé en Afrique du Sud avant de se faire remarquer à l’Ajax Amsterdam, est depuis un élément fort du club ukrainien, mais il rêve forcément de rejoindre un championnat plus huppé. Lens et Reims espèrent bien saisir cette occasion pour se payer un transfert majeur à un prix encore abordable pour les finances des deux clubs.