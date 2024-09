Le futur Bellingham snobe le Real Madrid

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Pépite du milieu de Sunderland, l'Anglais Chris Rigg marche dans les pas de Jude Bellingham. De quoi mettre pas mal de gros clubs sur ce jeune de 17 ans. Le Real Madrid est l'un des principaux prétendants mais Rigg aurait choisi un autre club de renom.

Avec ses 24 clubs, souvent emblématiques du football anglais, le Championship séduit les mordus de ballon rond. Mais, ces dernières années, il est aussi devenu un réservoir privilégié par les recruteurs des grands clubs. De vraies pépites font leurs premiers pas et révèlent tout leur potentiel dans un championnat très accroché. Ce fut le cas de Jude Bellingham à Birmingham City. A seulement 17 ans, il était devenu l'un des cadres du modeste 20e sur 24 de la saison 2019-2020. Son talent n'avait pas échappé à Dortmund qui l'avait récupéré au nez et à la barbe des géants de Premier League.

Man United en pole pour Chris Rigg

Autant dire que beaucoup de clubs ont été marqués au fer rouge et qu'ils ne veulent pas rater le futur Bellingham cette fois-ci. Ce joueur attendu risque bien d'être Chris Rigg. Le milieu de 17 ans s'éclate à Sunderland depuis plusieurs mois. Cette saison, il contribue à l'excellente entame des Black Cats menés par l'ancien entraîneur de Lorient Régis Le Bris. Sunderland est 2e du championnat et Rigg a marqué son premier but de la saison samedi d'une belle talonnade contre Middlesbrough. Le Real Madrid aimerait bien l'ajouter à sa collection de jeunes milieux anglais mais c'était sans compter sur Manchester United.

Chris Rigg, take a BOW! 🔥 pic.twitter.com/jwCquWElwG — Sky Sports Football (@SkyFootball) September 21, 2024

Selon le média anglais HITC, les Red Devils ont pris le dessus sur leurs nombreux rivaux dans ce dossier : Leipzig, Dortmund et Real Madrid. Le club mancunien est proche de trouver un accord avec Chris Rigg et son entourage pour janvier prochain au plus tard. Le jeune milieu arriverait alors à Manchester United pour l'été suivant. En Angleterre, on estime que Rigg est le successeur désigné de légendes mancuniennes comme Bryan Robson ou Roy Keane. Manchester United frapperait un grand coup d'autant que la valeur du joueur risque de grimper s'il continue sur sa lancée et si Sunderland joue la montée en Premier League. Une belle revanche potentielle pour Manchester United qui avait raté de peu Jude Bellingham en 2020.