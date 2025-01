Mathew Ryan signe, Lens chambre l’OM

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

A la recherche d’un gardien depuis plus de deux semaines, le RC Lens a trouvé son bonheur en faisant signer Mathew Ryan. Le portier remplaçant de l’AS Roma en avait assez d’attendre une chance qui n’est jamais venue en Serie A. Il va donc rejoindre le club nordiste, qui pensait avoir trouvé son dernier rempart au début du mois de janvier, quand Pau Lopez avait été annoncé en prêt en provenance de l’OM avant que Gérone ne s’oppose à le libérer. L’OM avait alors annoncé conjointement la venue de l’Espagne dans le Nord, avant de se rétracter et d’accuser Lens d’avoir voulu aller trop vite. Ce coup-ci, les Sang et Or ont fait un petit clin d’oeil en expliquant que cette arrivée de Mathew Ryan était « bien réelle ».