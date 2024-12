Arda Güler reçoit une offre en or, le Real Madrid se fâche

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Recruté par le Real Madrid à Fenerbahçe pour 20 millions d’euros il y a un an et demi, Arda Güler n’a pas encore réussi à s’imposer dans la capitale espagnole et sa situation est suivie de près par certains cadors européens.

Arda Güler et le Real Madrid, l’histoire d’amour n’a pas encore véritablement commencé. Recruté par le club merengue il y a un an et demi en Turquie, la pépite de 19 ans prend son mal en patience. Remplaçant la plupart du temps, Arda Güler totalise seulement un but et une passe décisive au sein de la Casa Blanca depuis le début de la saison. Sa situation provoque quelques frustrations, chez les supporters mais également chez le joueur, qui aimerait avoir plus de temps de jeu. Une situation suivie de près par les plus grands clubs européens et notamment par le Bayer Leverkusen. Selon les informations de Sky Sports, le champion d’Allemagne en titre est très intéressé par Arda Güler, avec un plan bien ficelé en tête, celui de faire de l’international turc du Real Madrid le successeur de Florian Wirtz dès la saison prochaine.

Le Bayer Leverkusen rêve d'Arda Güler

Le meneur de jeu du Bayer a de fortes chances de partir pour une somme supérieure à 100 millions d’euros et pour le remplacer, le champion d’Allemagne se verrait bien miser sur le talentueux gaucher du Real Madrid. Le joueur et son entourage ne sont pas insensibles à cet intérêt, mais Florentino Pérez n’a pas du tout prévu de se séparer de son joueur. Comme avec Vinicius ou Rodrygo par le passé, le patron du Real Madrid prône la patience et n’a aucun doute sur le fait qu’Arda Güler deviendra à terme un titulaire et une star au Real Madrid. Pour le champion d’Espagne, il n’est donc pas question d’ouvrir la porte à un départ du phénomène turc. Reste que si son temps de jeu n’évoluait pas d’ici la fin de la saison, Arda Güler pourrait lui pousser pour un départ à Leverkusen, et c’est d’ailleurs ce sur quoi misent les dirigeants du club allemand. Quoi qu’il en soit, le club qui voudra déloger Güler du Real Madrid devra signer un chèque colossal pour convaincre les Merengue de lâcher un tel talent.