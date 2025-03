Les 20 meilleurs joueurs à zéro euro de l’été 2025

Des joueurs gratuits cet été, tout le monde en rêve. Il y a du très beau monde au balcon pour faire vivre un début de mercato assez fou. Les 20 meilleures affaires sont dévoilées.

A deux mois de la fin de la saison, les joueurs qui n’ont pas encore prolongé et qui arrivent au terme de leur contrat vont certainement changer d’air cet été au mercato. Des premiers mouvements toujours très attendus car les clubs se jettent sans hésiter sur des éléments de qualité, qui ne vont pas coûter le moindre euro. Du moins en indemnité de transfert. Un statut dit « Bosman » qui provoque souvent des transferts rapides dès le mois de juin, car les joueurs concernés ont eu depuis le 1er janvier dernier pour négocier et choisir leur futur point de chute.

Il va y avoir du beau monde à suivre avec Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah ou Trent Alexander-Arnold, ou encore Kevin De Bruyne, qui vont devoir choisir leur futur club, même si la prolongation de contrat n’est pas totalement écartée. On retrouve aussi des joueurs qui se cherchent des clubs depuis plusieurs mois désormais.

