Mercato ‍: Mathys Tel claque la porte, l’Europe et l'OM s’enflamment

Grosse information ce mardi soir sur la situation de Mathys Tel, qui a décidé de dire au revoir au Bayern Munich, lassé de son temps de jeu qui ne cesse de réduire. L'OM n'a pas dit son dernier mot.

Lassé par sa situation personnelle où son temps de jeu est en chute libre, Mathys Tel a pris une décision radicale en annonçant sa volonté de quitter le Bayern Munich avec effet immédiat. Ce n’était pourtant pas du tout la tendance au mois de janvier quand il repoussait les offres et voyait le club allemand en faire de même, histoire de continuer à aller chercher du temps de jeu et à progresser dans l’ombre d’Harry Kane. Mais les jours passent et les minutes sur le banc s’accumulent. Lassé par le discours de Vincent Kompany qui lui promet du temps de jeu mais ne lui en donne aucun, l’ancien rennais a décidé d’écouter ce qu’on lui proposait ailleurs. L’expert du mercato Fabrizio Romano laisse en tout cas entendre qu’un départ pourrait même être définitif, alors que de grosses offres sont à l’étude.

🚨💣 EXCLUSIVE: Mathys Tel has just decided to leave Bayern in January!



Bayern and player side will assess all the options on the market.



Chelsea asked for Tel at the beginning of January but there are more clubs also keen… race open. 👀🔛 pic.twitter.com/jWkkIcn0K1