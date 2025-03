Jude Bellingham à Manchester City, Guardiola est chaud

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester City ne réalise pas du tout la saison escomptée. Pep Guardiola compte bien marquer les esprits l'été prochain lors du marché des transferts.

Manchester City est à la lutte en Premier League pour essayer de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. C'est désormais l'objectif principal du club mancunien en cette fin de saison. Pep Guardiola est conscient que l'exercice en cours est plus que décevant. Les fans et observateurs des Skyblues veulent une réaction rapide de la part de leur équipe. L'été prochain lors du marché des transferts, Manchester City a en tête de frapper fort. L'entraîneur catalan veut notamment consolider son milieu de terrain. Et il espère que sa direction acceptera l'une de ses demandes, à savoir celle de faire signer un certain Jude Bellingham.

Du lourd pour City l'été prochain

Selon les informations de Defensa Central, Pep Guardiola fait en effet beaucoup en interne du côté de City pour signer l'international anglais du Real Madrid. Problème, l'ancien du Borussia Dortmund ne veut pas quitter le club espagnol. En Espagne, Bellingham réalise son rêve de jouer pour le Real Madrid et même s'il est certainement flatté de l'intérêt de Guardiola, peu de chances qu'il bouge l'été prochain. Les champions d'Espagne avaient payé plus de 130 millions pour le déloger de Dortmund et ils demanderaient un prix affolant pour le laisser partir.

Le média rajoute que Manchester City s'est donc mis en tête de se pencher sur le recrutement de Florian Wirtz, qui fait les beaux jours du Bayern Leverkusen. L'international allemand, qui rêve de rejoindre le Real Madrid, pourrait néanmoins se laisser tenter par une arrivée chez les Cityzens. City pourrait prochainement envoyer une offre démentielle de 150 millions d'euros pour s'offrir Florian Wirtz et ainsi oublier Bellingham. A noter qu'en plus de l'Allemand, Manchester City a aussi en tête de faire d'autres recrues de calibre XXL l'été prochain.