La recrue surprise du Real Madrid joue à Tottenham

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Le Real Madrid souffre défensivement, la faute à une cascade de blessures chez ses défenseurs centraux. Le club madrilène va réagir au mercato hivernal. Sa cible prioritaire est un cadre de Tottenham.

Avec l'arrivée de Kylian Mbappé l'été dernier, le Real Madrid a complété un secteur offensif de rêve avec le Français, Vinicius, Rodrygo et Jude Bellingham en retrait. Néanmoins, les Merengues ne peuvent pas en dire autant défensivement. Carlo Ancelotti a du bricoler une défense expérimentale après les graves blessures au genou d'Eder Militao et de David Alaba. En défense centrale, il utilise ainsi Aurélien Tchouaméni (milieu de terrain au départ) ou le jeune Raul Asencio. Cela s'en ressent dans les performances défensives du Real, plus perméable que jamais cette saison. Un recrutement dans ce secteur est urgent.

Van de Ven, la recrue surprise du Real ?

Le club madrilène convoite Castello Lukeba depuis plusieurs semaines. Néanmoins, l'ancien lyonnais n'est pas donné après avoir prolongé à Leipzig en novembre dernier. Le Real doit payer une clause libératoire de 90 millions d'euros pour obtenir ses services. De quoi réfléchir à un plan B et il se trouve à Tottenham selon les informations de Relevo. Le média espagnol indique que Madrid a fait de Micky Van de Ven une cible très sérieuse au mercato. Le défenseur néerlandais de 23 ans est devenu une référence à son poste en Premier League depuis deux saisons.

🚨 Micky van de Ven is a January target for Real Madrid following a series of injuries to their defensive players.



(Source: Relevo) pic.twitter.com/QPJu3FfK9p — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 29, 2024

Les Spurs tiennent à Van de Ven, ne voulant pas le vendre. Mais, un bon chèque espagnol pourrait les faire changer d'avis et cela n'atteindrait pas forcément 90 millions d'euros comme Lukeba. Preuve que le Real est sur la bonne voie pour le Néerlandais, Tottenham prépare le transfert du défenseur japonais de Monchengladbach Ko Itakura pour janvier selon le site TeamTalk. Pressé par la malchance, le Real Madrid est donc proche de réaliser un coup sensationnel au mercato avec le solide mais non moins véloce Van de Ven.