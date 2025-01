L'OM et l'ASSE doublés, ce crack affole le mercato

Ciblé par l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Etienne, entre autres, Tidiam Gomis pourrait prendre un chemin bien différent. Le RB Leipzig pousse pour le recruter devant la concurrence de cadors européens.

Le SM Caen a en ses rangs un crack qu’il va devoir laisser partir en ce mois de janvier pour espérer récupérer une somme d’argent. En fin de contrat à la fin de la saison en cours, Tidiam Gomis ne jouera définitivement pas chez les Normands au prochain exercice. A 18 ans, l’ailier auteur de 2 buts et 2 passes décisives en Ligue 2 cette saison fait l’objet de très nombreuses convoitises. Considéré par beaucoup comme un grand joueur en devenir, le natif de Meulan-en-Yvelines était associé à l’Olympique de Marseille l’été dernier, ainsi qu’à l’AS Saint-Etienne depuis quelques jours. Finalement, ce sont des clubs beaucoup plus prestigieux sur la scène européenne qui pourraient se l’offrir.

🚨🔴 EXCL | RB Leipzig are pushing to sign top talent Tidiam #Gomis!



Leipzig are in a strong position to secure the 18-y/o winger from SM Caen. @philipphinze24 🤝



However, AC Milan and Aston Villa are also in the race. Nothing has been signed yet.



Discussions are ongoing… pic.twitter.com/94hxhLk6Ad