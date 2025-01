L1 ‍: Un club en crise vient piocher dans le loft de Rennes

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Si rien n'a changé en termes de résultats pour Rennes, c'est autre chose concernant l'effectif. Samba et Fofana sont notamment arrivés, poussant certains éléments vers la sortie comme le gardien Gauthier Gallon. Une aubaine pour d'autres clubs de Ligue 1.

Une révolution pour éviter le purgatoire. En crise, le Stade Rennais se montre très actif au mercato. La nomination de Jorge Sampaoli sur le banc a logiquement précédé la venue de plusieurs recrues de poids. Les Bretons ont cassé leur tirelire pour amener Brice Samba dans les buts et Seko Fofana au milieu de terrain. De quoi bouleverser le onze de départ et même l'effectif rennais. Si certains joueurs comme Steve Mandanda ont perdu leur place de titulaire, d'autres se sont même vus montrer la porte de sortie. Quatre joueurs ont été écartés du groupe professionnel dans le but d'être vendus : Gauthier Gallon, Baptiste Santamaria, Albert Gronbaek et Glen Kamara.

Gallon dans le viseur de Montpellier

Un loft controversé mais une opportunité à saisir quand même pour ces joueurs. C'est le cas de Gauthier Gallon, devenu le troisième gardien de Rennes derrière Brice Samba et Steve Mandanda. Avec seulement la Ligue 1 à disputer pour Rennes, on ne devrait plus revoir le portier de 31 ans avec les Rouge et Noir cette saison. Tout bénéfice pour Montpellier selon l'insider Mohamed Toubache-Ter.

🚨 Montpellier VISE Mory Diaw et Gauthier Gallon pour REMPLACER Benjamin Lecomte en cas de départ ! 👀🧡💙



Sur X, il affirme que l'actuelle lanterne rouge de L1 vise Gallon au mercato. En effet, le titulaire du poste Benjamin Lecomte est proche de rejoindre le championnat saoudien et la formation d'Al-Shabab. Gauthier Gallon est en concurrence avec le gardien sénégalais de Clermont Mory Diaw, lui aussi visé par les recruteurs du MHSC. Deux pistes peu onéreuses pour Montpellier, qui applaudit des deux mains les soldes rennaises.