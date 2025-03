Arsenal vient gâcher le mercato de Lamine Yamal

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

A 17 ans, Lamine Yamal incarne l'avenir du FC Barcelone et de l'Espagne. Le jeune talent ne semble avoir aucune limite mais il s'exprime encore mieux avec un joueur comme Nico Williams. Cependant, leur cohabitation au Barça l'été prochain semble impossible.

Lamine Yamal n'a pas encore atteint sa majorité civile, pourtant il fait déjà partie des tauliers du FC Barcelone. Le jeune ailier droit espagnol illumine les pelouses de Liga, d'Europe et du monde entier. Cette saison, il en est à 13 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues avec le Barça. Yamal se défait facilement des obstacles et des équipes adverses, bien aidé par des coéquipiers de très haut niveau tels que Raphinha, Pedri ou Robert Lewandowski. Une ligne d'attaque séduisante même si le joueur de 17 ans aimerait aussi évoluer avec Nico Williams. Son pendant à gauche en équipe d'Espagne depuis le dernier Euro fait aussi figure d'ami proche hors des terrains.

Fini le Barça, Nico Williams annoncé à Arsenal

A l'image de son prodige, le Barça voulait réunir le duo l'été dernier. Néanmoins, le cadet de la fratrie Williams n'a pas voulu quitter Bilbao et aucun accord financier n'a été trouvé entre les deux clubs. Une deuxième chance était possible pour l'été 2025 malgré la concurrence du PSG dans le dossier. Cependant, Nico Williams prend désormais la direction de l'Angleterre et d'Arsenal en vue de la saison prochaine selon le site Carpetas Blaugranas.

Les Gunners ont besoin du profil de cet ailier gauche, capable de dynamiter les défenses adverses et de marquer beaucoup de buts. Le Basque de 22 ans est séduit par le projet londonien de son compatriote Mikel Arteta et un transfert est en bonne voie. C'est d'autant plus le cas que le FC Barcelone a perdu de l'intérêt pour Nico Williams. Raphinha a explosé cette saison sur le côté gauche de l'attaque barcelonaise. De plus, le Barça reste trop fragile sur le plan financier pour payer l'indemnité et le salaire de la pépite couvée par l'Athlétic Bilbao. Lamine Yamal devra se contenter de l'équipe nationale espagnole pour s'éclater aux côtés de son ami Nico Williams.