Neymar joker du Real Madrid, c'est possible ‍!

Neymar ne va pas aller au-delà de son contrat en Arabie Saoudite et réfléchit à un avenir en MLS. Mais une pige estivale au Real pour la Coupe du monde des clubs fait rêver le Brésilien.

Le père de Neymar a récemment mis le feu concernant l’avenir de son fils. Une prolongation de contrat à Al-Hilal n’est pas vraiment en discussion, même si le club saoudien aimerait bien voir le Brésilien rester un an de plus après avoir disputé seulement une dizaine de matchs en 18 mois. Mais cela ne devrait pas être le cas puisque le « Ney » envisage clairement un avenir ailleurs dès le prochain mercato estival. Son père a ainsi confié que son fils allait revenir encore une fois plus fort que jamais dans les prochaines semaines, et que son avenir n’était pour le moment pas décidé. Un retour à Santos pour boucler la boucle, un départ pour la MLS afin de retrouver Lionel Messi, ou un dernier défi en Europe ?

