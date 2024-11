Esp ‍: Xabi Alonso et Wirtz, le Real va frapper fort

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Le Real Madrid prépare déjà le mercato de l’été prochain et le club présidé par Florentino Pérez a bien l’intention de frapper fort. Xabi Alonso et Florian Wirtz sont les deux premières cibles de la Casa Blanca.

Régulièrement critiqué pour sa timidité sur le marché des transferts, le Real Madrid a l’intention de frapper fort lors du prochain mercato estival. Conscient que l’équipe a besoin d’être régénérée, Florentino Pérez semble d’accord pour investir en masse et selon les informations de la presse allemande, cela ne va pas plaire au Bayer Leverkusen. En effet, le journaliste Patrick Berger de Sky Sports l’affirme, le Real Madrid souhaite s’attacher les services de Xabi Alonso mais également de Florian Wirtz l’été prochain.

Real Madrid will nicht nur Xabi Alonso, sondern auch Florian Wirtz (21/🇩🇪) verpflichten (wie berichtet). Leverkusen-Profi Robert Andrich sagt im Exklusiv-Interview zu Sky: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass er (Flo) bereit ist für den nächsten Schritt. Ob jetzt oder im… — Patrick Berger (@berger_pj) November 15, 2024

Malgré le contrat de Carlo Ancelotti, qui court jusqu’en juin 2026, l’avenir du technicien italien est de plus en plus indécis. A moins d’une catastrophe, Ancelotti -qui a sauvé sa peau en gagnant contre Osasuna le week-end dernier- devrait terminer la saison. Mais dès l’été prochain, le Real Madrid veut enclencher un nouveau cycle et pour cela, l’objectif est de convaincre Xabi Alonso, qui aura lui bouclé trois saisons au Bayer Leverkusen en juin prochain. Florentino Pérez ne veut pas en rester là car l’objectif du président merengue est d’offrir à Xabi Alonso un premier renfort de poids en la personne de Florian Wirtz.

Le Real Madrid veut Wirtz et Xabi Alonso

Le milieu offensif allemand, meilleur joueur de Bundesliga la saison dernière et déjà auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 2024-2025, est un joueur suivi de longue date par le Real Madrid. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le natif de Pulheim ne serait pas insensible à l’intérêt du champion d’Espagne en titre, encore plus dans le cas où Carlo Ancelotti serait remplacé par Xabi Alonso. Reste maintenant à connaître les exigences du club allemand, aussi bien pour son entraîneur que pour son maître à jouer. Mais l’information de Sky Sports le confirme, le Real Madrid ne va pas rigoler l’été prochain et a bien l’intention de se renforcer à tous les niveaux.