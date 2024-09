Le mercato fermé le 15 août, l'Europe est tombée d'accord ‍!

Jouer dans deux clubs différents à la reprise, cela pourrait être bientôt fini. C'est en tout cas le souhait des principaux championnats européens qui veulent finir le mercato plus tôt. Néanmoins, les Saoudiens ne sont pas de cet avis.

Les clubs pourront-ils enfin débuter un championnat sans craindre de perdre des joueurs dans les jours suivants ? Clôturer le mercato estival fin août-début septembre influence souvent le scénario des championnats. A cette date-là, certaines ligues ont déjà joué 4 matchs. Ces rencontres sont souvent spéciales pour les joueurs en instance de départ et elles sont difficiles à négocier pour leurs clubs. Une incertitude que l'on veut éliminer en Angleterre. La Premier League mène le combat pour finir le mercato plus tôt. En 2018, le championnat anglais avait déjà fixé la fin de son mercato estival au 9 août, soit avant la première journée. Une initiative qui est désormais adoubée par ses principaux concurrents européens.

En effet, selon le quotidien anglais The Times, les 5 grands championnats sont d'accord pour que le mercato d'été se termine le 15 août au plus tard. Premier League, Bundesliga, Liga, Serie A et Ligue 1 veulent que leurs clubs ne soient plus perturbés et ainsi préserver une certaine équité dans leurs compétitions. L'ECA (l'Association Européenne des Clubs) présidée par Nasser Al-Khelaifi est aussi favorable à cette initiative.

"Premier League clubs have agreed a plan to close the summer transfer window on August 15 next year, before the 2025-26 season starts. Will Saudi Arabia be part of this agreement? No? Then what’s the point?" | ✍️ Martin Samuel https://t.co/tzWxl0h1dx