Officiel ‍: Jhon Duran signe à Al-Nassr

Cristiano Ronaldo a un nouveau compère en attaque. Al Nassr a réalisé le gros coup de l’hiver en Arabie saoudite en signant Jhon Duran, l’attaquant en forme d’Aston Villa. Le Colombien abandonne donc la course aux premières places en Premier League et la Ligue des Champions pour signer au club de Riyad en compagnie de CR7 et de Sadio Mané. Pour le faire venir, Al Nassr a déboursé 77 millions d’euros hors bonus.

Aston Villa can confirm that Jhon Durán has joined Al Nassr for an undisclosed fee.



Everyone at Aston Villa would like to wish Jhon all the best in the next step of his professional career. pic.twitter.com/du26gbKUav