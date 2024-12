Antoine Griezmann prépare une autre grande annonce

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Antoine Griezmann régale avec l'Atlético de Madrid cette saison, mais cela ne l'empêche pas de songer à un avenir rapidement tourné vers les Etats-Unis et la MLS.

En très grande forme en cette première partie de saison avec l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann marche sur l’eau depuis qu’il a annoncé sa retraite internationale avec l’équipe de France. Le milieu offensif redevient décisif et retrouve le plaisir de jouer. En plus de cela, l’Atlético est revenu également dans la course au titre, et profite des formes chancelantes du Real et du Barça pour croire en l’exploit de détrôner les deux géants du football espagnol.

Giroud et Lloris l'attendent, Griezmann se décidera en mars

Sur un plan plus personnel, le Français réfléchit également à son avenir, lui qui a 33 ans et possède un contrat allant jusqu’en juin 2026. Son départ au mercato en fin de saison est désormais fortement envisagé, car il rêve de découvrir le championnat américain très rapidement, pour y arriver en étant encore en bonne forme. AS annonce que sa future destination ne fait aucun doute, et que le Los Angeles FC d’Olivier Giroud et de Hugo Lloris lui tend les bras. La franchise de Californie rêve de récupérer une nouvelle star, et serait prête pour cela à verser une petite indemnité de transfert au club espagnol, qui compte bien faire valoir la dernière année de contrat de « Grizi ». La réponse interviendra au mois de mars affirme le quotidien AS, pour qui le Français attend d'arriver au printemps avant de se décider sur son avenir, qu'il soit en Espagne ou aux USA.