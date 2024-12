Pogba va surprendre tout le monde avec ce choix fort

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Enfin débarrassé de la suspension du Tribunal arbitral du sport, Paul Pogba est autorisé à reprendre l’entraînement avec un club professionnel au mois de janvier et la compétition officielle en mars. Mais le champion du monde pourrait faire un choix fort à la surprise générale.

Libre depuis la résiliation de son contrat avec la Juventus Turin, Paul Pogba doit faire un choix pour son avenir. Le milieu de terrain de 31 ans est officiellement autorisé à reprendre l’entraînement avec un club professionnel dès le mois de janvier, et pourra disputer des matchs officiels à partir du mois de mars. Récupérer un tel joueur pour zéro euro ne laisse pas insensible plusieurs clubs européens dont le Borussia Dortmund ou encore l’Olympique de Marseille, cités ces derniers jours comme des candidats potentiels à la signature de l’ancien Turinois.

Paul Pogba opéré du genou au Costa Rica ? https://t.co/PDV3LiGA2q — Foot01.com (@Foot01_com) December 25, 2024

Mais selon les informations du journaliste David Ornstein, une grosse surprise n’est pas à exclure dans ce dossier. Alors que Paul Pogba s’entretient actuellement à Miami, notre confrère révèle que l’international français envisage de ne signer dans aucun club cet hiver et de ne pas jouer avant la saison prochaine. Paul Pogba, qui n’a plus joué de match officiel depuis le mois de septembre 2023, estime qu’il aura davantage d’opportunités pour signer dans un grand club s’il attend l’été prochain, plutôt que de se précipiter et de choisir sa future destination dès le mois de janvier à une période où les gros clubs bouleversent assez peu leur effectif.

Pas de décision avant l'été prochain pour Pogba ?

Si l’information venait à se confirmer, la piste menant à l’Olympique de Marseille pourrait logiquement se refroidir car Pablo Longoria et Medhi Benatia ont plus de chances de rafler la mise en cas de signature dans un nouveau club dès le mois de janvier pour Paul Pogba. Reste maintenant à voir quelle sera la décision finale du joueur et de son entourage alors que certains doutes continuent d’entourer le physique du milieu de terrain formé à Manchester United. Ce mercredi, la presse sud-américaine révélait notamment que Paul Pogba se trouvait ce week-end dans une clinique au Costa Rica pour une potentielle opération au genou. Pas vraiment de quoi rassurer les potentiels courtisans de La Pioche.