Paul Pogba prend ses marques à 8000 km de l'OM

Par Hadrien Rivayrand

Dimanche, l'Inter Miami de Leo Messi a concédé le match nul à domicile face à New York City. Un supporter particulier était présent dans les travées du stade floridien : Paul Pogba.

Leo Messi et l'Inter Miami ont connu une entrée en matière compliquée en MLS dimanche. La franchise de Floride a en effet dû concéder le match nul à domicile face à New York City. La Pulga n'aura pas su trouver la faille dans cette rencontre pourtant ouverte et qui a fini sur le score de 2 buts partout. Une personnalité importante du monde du football était présente à Fort Lauderdale pour cette rencontre de MLS : Paul Pogba. Libre de tout contrat depuis son départ de la Juve le 30 novembre dernier, l'international français est toujours au centre de rumeurs concernant son avenir proche. Pour certains aux Etats-Unis, sa présence pour la rencontre de l'Inter Miami n'était pas si anodine que cela.

Pogba à Miami, il regarde les installations

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Selon des informations rapportées par Marca ces dernières heures, Pogba a en effet profité de sa présence en Floride pour visiter les installations du club de Miami et pour parler à son propriétaire, David Beckham. La question mise sur le tapis est de savoir si Paul Pogba a déjà fait son choix concernant son prochain club et s'il avait ainsi décidé d'évoluer à Miami. Problème, pour le moment, l'équipe floridienne ne peut plus recruter de joueurs étrangers, son quota étant déjà rempli. Ce sera donc pour plus tard si Pogba voulait vraiment rejoindre l'écurie de Beckham. En attendant, les rumeurs vont continuer sur la prochaine destination de La Pioche. Cet hiver, son nom est revenu avec insistance du côté de l'Olympique de Marseille, qui est toujours intéressé par son profil. L'été prochain, la direction phocéenne pourrait passer à l'action et rafler la mise.