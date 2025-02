Un club demande à Paul Pogba de venir, ce n'est pas l'OM

Dans : Mercato.

Par Antonin Courchay

Cible de l’Olympique de Marseille cet hiver, Paul Pogba ne devrait pas s’engager avec les Phocéens. Il pourrait rejoindre un club qu’il connaît bien, Manchester United.

Paul Pogba et l’Olympique de Marseille, l’histoire d’amour n’aura sûrement pas lieu tout de suite, malgré les dernières rumeurs allant dans le sens d’un transfert en Provence. Pourtant, le milieu de terrain de 31 ans n’a pas rejoint l’OM, et reste libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin le 1er décembre dernier. Marseille a préféré jeter son dévolu sur Ismaël Bennacer en provenance de l’AC Milan. Les dirigeants phocéens ont tenté de le recruter, comme l’assure Medhi Benatia dans L’Équipe : « on y a réfléchi, on voulait le faire », a assuré le directeur sportif de l’OM. Ainsi, l’avenir de Pogba est totalement relancé, et sa situation de joueur libre lui permet de s’engager avec n’importe quel club, quand il le souhaite.

Paul Pogba vers un retour en Angleterre ?

Fin janvier, le Français a posté une photo sur ses réseaux sociaux en compagnie d’Amad Diallo, amenant l’idée qu’un retour à Manchester United n’était pas impossible. Cette information n’est pas passée dans l’oreille d’un sourd, car Rio Ferdinand, légende de Manchester United, a ouvert la porte à un retour de Paul Pogba outre-Manche. L’Anglais a commenté cette situation dans son podcast sur Youtube, et invite Ruben Amorim, l’entraîneur de Manchester United, à le tester aux entraînements. « Paul Pogba de retour à Manchester United ? Je lui dirais : viens t'entraîner avec nous, laisse-moi voir ce que tu peux faire. C'est ce que je ferais. Je l'aurais déjà fait. Viens et remets-toi en forme », a estimé l’ancien défenseur et capitaine des Red Devils.

Pour rappel, Pogba ne pourra refouler les pelouses qu’à partir du mois de mars, suite à son jugement en septembre 2023 pour l’administration d’une substance considérée comme dopante en Italie. En octobre dernier, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a réduit sa peine à 18 mois, contre quatre ans initialement.