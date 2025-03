Manchester United regarde plus à l’OM qu’à l’OL

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Manchester United a le regard tourné vers la France, mais pas forcément sur son futur adversaire que l'OL. La situation de l'OM avec Mason Greenwood intéresse beaucoup les Red Devils.

Futur adversaire de l’Olympique Lyonnais, Manchester United se concentre pour le moment sur sa saison compliquée en Premier League. Installés dans le ventre mou à la 13e place, les Red Devils ne sont pas inquiétés dans la course au maintien avec 20 points d’avance sur Ipswich, le 18e et premier relégable. Mais c’est la gestion du club qui interpelle les fans et la capacité de Ruben Amorim pour redresser la barre d’un club qui ne fait plus peur à grand monde. La gestion financière est aussi pointée du doigt, avec toujours de grosses dépenses au mercato, pour des résultats décevants.

Greenwood, c'est cet été ou jamais ?

Le match à venir contre l’OL est encore lointain, et pour le moment, ce sont les informations sur Mason Greenwood qui intéressent surtout les dirigeants du club anglais. Selon le Manchester Evening News, l’ailier anglais est au coeur des préoccupations en raison de son possible transfert en fin de saison. MU a mis une clause lui permettant de récupérer 50 % du montant du transfert de son ancien joueur dès le premier euro touché. Sachant que le joueur marseillais possède une valeur marchande à 50 millions d’euros, le montant n’est pas négligeable. Mais il est surtout intéressant pour le board des Red Devils de montrer que le club est bien géré et que ce genre de clause permet de rapporter doublement, avec le transfert sec dans un premier temps et un pourcentage à la revente dans un second temps.

L’OM sait donc qu’un club regarde par-dessus son épaule en vue de cet été, alors que Roberto De Zerbi ne masque pas son agacement devant l’attitude de Greenwood, qui ne semble pas faire de gros efforts pour le collectif, préférant jouer sa carte personnelle. En tout cas, du côté de MU, on estime que l’été 2025 sera le moment parfait pour le vendre, car sa valeur marchande est encore très élevée et sa feuille de statistiques sur la saison est plus que correcte. Le voir rester à l’OM pourrait lui permettre de prendre de la valeur avec la Ligue des Champions, mais un clash et une fin d’aventure beaucoup plus compliquée est aussi redoutée en cas de séjour plus long dans la cité provençale.