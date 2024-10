Mercato ‍: Le Verratti du Mali fait saliver l'OL et l'OM

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Véritable pépite du football malien, Dramane Guindo est la cible de nombreuses convoitises. Le milieu de terrain du Bétis est notamment surveillé par l’OM et l’OL dans l’optique du prochain mercato estival.

Très actifs sur le marché des jeunes joueurs en post-formation, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais ont flashé sur le même joueur en vue du prochain mercato estival. A en croire les informations du site Africa Foot et du compte X @Foot_Dafrique, les deux rivaux du championnat de France sont très intéressés par le milieu de terrain Dramane Guindo, international malien de 18 ans qui évolue au Bétis Séville. Considéré par le média spécialisé comme le « Verratti du football malien », ce jeune international des U19 attire bien des convoitises et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’OL et l’OM vont devoir vaincre une rude concurrence pour rafler la mise.

Grosse concurrence pour Dramane Guindo

🚨Dramane Guindo (19 ans) suscite l’intérêt de l’Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille, Crystal Palace et Watford ! 👀🇲🇱



🗞️(@Foot_dafrique) pic.twitter.com/Ga8btJTeTN — Les Aigles Du Mali 🇲🇱🦅 (@AiglesDuMali_) October 16, 2024

Et pour cause, Lille, Crystal Palace et Watford sont également sur les rangs pour recruter celui qui est présenté comme un milieu de terrain « vif, omniprésent dans les duels et généreux dans l’effort ». Formé en Espagne, il dispose d’une qualité technique au-dessus de la moyenne qui a tapé dans l’oeil de l’OL et de l’OM et il ne serait pas étonnant que John Textor et Pablo Longoria dégainent des propositions l’été prochain pour le grand espoir du football malien. Reste maintenant à voir si un transfert sera possible pour une somme raisonnable, ou si le Bétis se montrera extrêmement gourmand pour vendre l’international des U19 du Mali.

La position du joueur sera également à surveiller et il n’est pas dit que Dramane Guindo soit favorable à un départ de l’Espagne, où il a été formé. Même si pour l’instant, le Bétis ne lui a pas encore donné sa chance avec les pros, ce qui pourrait pousser le joueur à faire ses valises et pourquoi pas à tenter une aventure en France du côté de Marseille ou de Lyon dans un avenir proche.