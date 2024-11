Nouveauté dans le football, le mercato express

Un nouveau mercato va voir le jour en 2025, et il ne faudra pas perdre de temps pour en profiter.

Les périodes de mercato sont beaucoup trop longues aux yeux des entraineurs et même des présidents de clubs, qui se demandent s’il ne serait pas mieux de faire fermer le marché des transferts quand les championnats sont en cours. L’Italie a trouvé une réponse assez sidérante, puisqu’une nouvelle fenêtre de mercato va être ouverte du 1e au 10 juin 2025. 10 jours pendant lesquels les clubs pourront recruter des joueurs avant le mois de juillet qui est d’habitude la période officielle pendant laquelle les transferts et prêts peuvent avoir lieu.

🚨🇮🇹 Serie A will open special transfer window from June 1 to June 10, 2025 in order to bring in new players for Clubs’ World Cup 2025 in July. pic.twitter.com/gaN5TmnCMr