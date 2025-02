Le Barça valide un échange dingue

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Cinquième de Premier League, Bournemouth réalise une saison extraordinaire. Le jeune défenseur hispano-néerlandais Dean Huijsen (19 ans) est l'un des cadres importants de cette équipe. Le Barça veut le récupérer avec un plan aussi malin que réaliste.

Pour atteindre le top 4 en fin de saison, Manchester City ne doit pas se battre contre Manchester United et Tottenham cette année. Les Citizens sont talonnés au classement par Bournemouth. Le club de la côte sud de l'Angleterre réalise la meilleure saison de son histoire dans l'élite. Cinquièmes, les Cherries s'appuient sur la méthode efficace de leur entraîneur Andoni Iraola mais aussi sur un effectif jeune et performant. Mais au milieu des Justin Kluivert, Dango Ouattara et autres Kepa, le jeune défenseur Dean Huijsen tire son épingle du jeu. L'Hispano-néerlandais de 19 ans impressionne particulièrement le FC Barcelone.

Un échange Dean Huijsen-Pablo Torre à venir ?

La direction catalane souhaite recruter le défenseur central formé à la Juventus dès l'été prochain. Ses qualités de relance collent parfaitement avec l'animation tactique d'Hansi Flick. Reste à convaincre Bournemouth qui comme bien des autres formations anglaises est puissant sur le plan financier. Selon El Nacional, la solution d'un échange de joueurs est privilégiée d'autant qu'elle est largement possible.

En effet, l'entraîneur de Bournemouth Andoni Iraola convoite le milieu offensif barcelonais Pablo Torre. Jeune talent de 21 ans, il possède des qualités mais pas le temps de jeu pour les exprimer en Catalogne. Ainsi, chaque partie pourrait obtenir ce qu'elle veut. Avec ce plan, le Barça récupérerait Dean Huijsen pour un prix réduit et compétitif. De quoi réaliser l'un des plus beaux coups du mercato estival 2025.