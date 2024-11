Le Real croule sous les offres pour son phénomène marocain

L'un des hommes forts de la trêve internationale a été sans conteste Brahim Diaz, auteur de 5 buts sur ses 2 matchs avec le Maroc. Des prestations qui font grimper sa cote d'autant qu'il se morfond sur le banc du Real Madrid.

Un joueur offensif madrilène était en feu pendant la dernière trêve internationale et ce n'était ni Mbappé, ni Vinicius, ni Rodrygo. Remplaçant des trois hommes au Real Madrid, Brahim Diaz se balade en équipe du Maroc. Appelé chez les Lions de l'Atlas depuis mars seulement, le milieu offensif a déjà marqué 7 buts dont 5 cette semaine. Son apport dans l'équipe entraînée par Walid Regragui est indéniable, rappelant toute l'étendue de son immense talent aux observateurs. De quoi donner envie à plusieurs formations européennes de le recruter au plus vite.

Le média espagnol Fichajes révèle que trois gros clubs européens veulent le sortir du banc merengue. En Italie, il y a le Milan AC et la Juventus. Le club milanais a déjà accueilli trois saisons le petit milieu marocain. Diaz était à l'époque prêté par le Real Madrid et l'aventure s'était très bien passée en Lombardie. Influent au sein de l'attaque rossoneri, il avait aidé le Milan AC à décrocher le Scudetto en 2022. A Turin, Thiago Motta rêve du Marocain pour dynamiser l'attaque de la Juve, parfois quelque peu stérile. La polyvalence de Diaz, capable de jouer ailier comme meneur, est mise en avant.

He liked it so much he had to do it 3 times. Brahim Diaz, ladies and gentlemen. 😏🇲🇦#AFCONQ2025 pic.twitter.com/hyYsMVwZjh