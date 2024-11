Mercato ‍: Pogba pose une condition, l’OM est exclu

Après la réduction de sa suspension pour dopage, Paul Pogba s’est entendu avec la Juventus Turin pour rompre son contrat. Le club turinois réalise une belle affaire sur le plan financier, tandis que le milieu français commence à poser ses conditions avant de choisir sa future équipe.

Entre Paul Pogba et la Juventus Turin, c’est bel et bien terminé. Plusieurs sources révèlent un accord entre le milieu de terrain et ses dirigeants. Après la réduction de sa suspension pour dopage, passée de 4 ans à 18 mois grâce au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), le Français a entamé des discussions avec la Vieille Dame pour rompre son contrat qui expire en 2026. Les échanges durent depuis plusieurs semaines. Mais un terrain d’attente a apparemment été trouvé ce vendredi.

Une belle affaire pour la Juventus Turin sur le plan financier. Le club turinois, qui avait récupéré Paul Pogba libre en 2022, lui avait accordé un salaire annuel à 8 millions d’euros, plus 2 millions d’euros en bonus. D’après les estimations de La Gazzetta dello Sport, le cador italien va économiser 30 millions d’euros en déchirant le contrat de l’international tricolore. Cette séparation représente aussi une bonne nouvelle pour l’ancien joueur de Manchester United.

