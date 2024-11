Viré par le Real, Tchouaméni trouve refuge en Angleterre

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Le Real Madrid pense à se séparer d'Aurélien Tchouaméni qu'il juge décevant. Le milieu français sera vendu rapidement si une offre intéressante est transmise aux Madrilènes. Un cador de Premier League est déjà sur le coup.

Le Real Madrid est un club plus exigeant que les autres cadors européens et Aurélien Tchouaméni l'a appris à ses dépens. L'ancien bordelais et monégasque a été recruté par la Maison Blanche contre 80 millions d'euros en 2022. Symbolisant le futur du club espagnol, il a vite trouvé sa place dans le onze titulaire au milieu et même parfois en défense centrale. Cependant, à l'instar du Real, Tchouaméni ne vit pas un bon début de saison. Avec un Modric vieillissant et le départ en retraite de Kroos, le jeune français était censé devenir le patron de l'entrejeu madrilène. Ce n'est pas le cas selon le Real Madrid qui réfléchit déjà à s'en séparer selon la presse espagnole.

Liverpool rêve de Tchouaméni

Une nouvelle qui fait figure de claque pour Aurélien Tchouaméni, désireux de gagner encore beaucoup de titres à Madrid. Néanmoins, c'est une aubaine pour d'autres formations comme Liverpool. En effet, selon TeamTalk, les Reds veulent renforcer leur milieu de terrain avec le Français. Arne Slot n'attendra pas longtemps avant de tenter sa chance au mercato, espérant recruter Tchouaméni pour janvier prochain.

Liverpool are being linked with a fresh swoop for Tchouameni... 😍 https://t.co/uAsLlnxFh7 — TEAMtalk (@TEAMtalk) November 2, 2024

Rigoureux sur le plan financier, Liverpool a les moyens de répondre aux exigences financières du Real Madrid. Les Merengues veulent récupérer les 80 millions d'euros investis sur Tchouaméni en 2022. Pour remettre la main sur le titre en Premier League, les Reds sont prêts à tous les sacrifices. Parfois un peu léger, leur milieu de terrain doit être amélioré au plus vite. En plus, Aurélien Tchouaméni (24 ans) est encore jeune et représente le profil idoine pour incarner l'avenir du club sur les prochaines années. Reste à voir désormais si le Real Madrid est réellement disposé à céder un titulaire comme Tchouaméni dès le mercato hivernal.