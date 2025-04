Real ‍: Le successeur d’Ancelotti est connu, ce n’est pas Xabi Alonso

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid pourrait bien vivre ses derniers mois avec pour entraineur, Carlo Ancelotti. Il se dit de plus en plus que l'Italien est fatigué et envisage de quitter la capitale espagnole.



Le Real Madrid est encore en course pour tout rafler cette saison. Carlo Ancelotti fait du très bon travail malgré la difficulté de gérer autant de stars dans son vestiaire. L'ancien entraineur du PSG pourrait néanmoins vivre ses derniers mois dans la capitale espagnole. En effet, Ancelotti serait de plus en plus lassé de la pression et des rumeurs autour du Real Madrid. Le technicien italien rêve de prendre une sélection, alors que le Brésil se cherche un nouvel homme fort. La direction de la Casa Blanca va donc devoir se pencher sur la quête d'un nouveau coach. Si les profils de Zinedine Zidane, Jürgen Klopp ou encore Xabi Alonso sont appréciés, le Real Madrid pourrait bien se tourner vers un entraineur surprise.

Le Real Madrid prêt à faire une grosse surprise

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cesc Fàbregas (@cescf4bregas)

En effet, selon les informations de Defensa Central, le Real Madrid privilégie pour le moment la venue de Cesc Fabregas, actuel entraineur de Côme en Serie A. Les champions d'Europe adorent son travail avec la formation transalpine et sont apparemment disposés à lui faire confiance malgré son manque d'expérience. Cependant, l'ancien du Barça connait bien le football espagnol et pourrait donc apporter tout de suite au Real Madrid. A noter que Cesc est encore sous contrat avec Côme jusqu'en juin 2028. A moins d'une rupture de contrat à l'amiable, la Casa Blanca devra payer le club italien pour récupérer le technicien de 37 ans. Ce serait une grosse surprise au vu des candidats à la prise en charge du Real Madrid. Florentino Pérez sait néanmoins que son écurie a besoin de changements. Il faudra que ces derniers conviennent à tout le monde, notamment aux stars de l'équipe.