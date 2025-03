Liverpool sur Xavi Simons, le PSG va adorer

Dans : Mercato.

Le PSG avait réalisé une très belle affaire il y a quelques semaines en vendant définitivement Xavi Simons à Leipzig contre un chèque d'environ 80 millions d'euros. Le joueur néerlandais pourrait néanmoins déjà quitter l'Allemagne pour rejoindre l'Angleterre.

Barré par la concurrence au PSG, Xavi Simons ne voulait pas revenir jouer dans la capitale sous les ordres de Luis Enrique. Le joueur batave a donc décidé de rester à Leipzig. Le club allemand louait son niveau de jeu et son investissement. De quoi donner près de 80 millions d'euros aux Franciliens il y a quelques semaines. Mais voilà, tout a vite changé entre Xavi Simons et Leipzig. En effet, certains échos font remonter que les partenaires de Simons auraient du mal à supporter son comportement. De son côté, l'ancien du Barça aimerait jouer à un plus haut niveau que Leipzig. Cela tombe bien, Xavi Simons est plus que jamais courtisé en Premier League.

Xavi Simons, Liverpool a un plan en tête

Selon les informations de Fichajes, Liverpool est en effet très intéressé à l'idée de recruter l'international néerlandais. L'avenir de Mohamed Salah dans la Mersey est plus que flou et Xavi Simons est vu comme un remplaçant potentiel à l'Egyptien. Surtout que Simons a encore tout l'avenir devant lui. Malgré ses 21 ans, il connait aussi les exigences du haut niveau. Si Salah restait, sa comptabilité avec l'ancien de la Roma serait également très bien vue par la direction de Liverpool, qui veut axer un projet tourné vers la jeunesse. Reste à savoir pour combien Leipzig laisserait filer Xavi Simons. On rappelle que le PSG a négocié un pourcentage sur la plus-value avec le club allemand en cas de revente. Nul doute que Leipzig voudra au moins récupérer sa mise, à savoir près de 80 millions d'euros.