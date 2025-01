Mercato ‍: Ce flop à 50 ME fait rêver Chelsea

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Toujours très actif en période de mercato, Chelsea est attentif à la situation de Douglas Luiz. Recrue phare de la Juventus pour 50 millions d’euros l’été dernier, l’international brésilien ne parvient pas à s’imposer en Italie.

Joueur clé d’Aston Villa l’an passé, Douglas Luiz a fait l’objet d’un gros transfert à la Juventus Turin lors du dernier mercato. Le milieu de terrain brésilien était très attendu en Italie, après une saison 2023-2024 de toute beauté en Premier League. Mais pour l’instant, l’aventure de Douglas Luiz à la Juventus Turin est loin d’être parfaite. Au contraire, le joueur formé à Vasco de Gama ne parvient pas à s’imposer comme un titulaire au sein de l’équipe de Thiago Motta à tel point qu'un départ cet hiver n’est pas à exclure en cas de très grosse offre. Cela tombe bien, Douglas Luiz a des courtisans. En Angleterre, personne n’a oublié l’excellente saison du milieu de terrain de 26 ans à Aston Villa, raison pour laquelle Chelsea est sur les rangs selon Football 365.

Le média britannique l’affirme, le club londonien est très intéressé et pourrait dégainer une offre dans les jours à venir afin de s’attacher les services d’un joueur qui compte moins de 600 minutes à la Juventus Turin depuis le début de la saison. Manchester City a également été lié à Douglas Luiz ces derniers jours mais après avoir lourdement investi pour recruter Abdukodir Khusanov ou encore Omar Marmoush, le champion d’Angleterre en titre pourrait passer son tour. Une aubaine pour Chelsea, qui a la voie libre dans ce dossier à condition bien sûr de s’aligner sur les exigences de la Vieille Dame. On imagine que la Juventus Turin espère récupérer sa mise dans ce dossier, et attend donc au moins 50 millions d’euros pour vendre son joueur. Chelsea sera-t-il prêt à un tel effort en cours de saison ? Réponse dans les jours à venir.