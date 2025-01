Mercato ‍: Le PSG abandonne ‍!

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

En quête d'un avant-centre pour régler ses problèmes d'efficacité, le PSG n'a pas trouvé son bonheur à la mi-mercato. Et ce ne sera probablement pas plus le cas dans les prochaines semaines.

En grande difficulté en Ligue des Champions, le PSG ne comptait bien évidemment pas sur le mercato pour se sauver sur les deux derniers matchs. Le règlement est clair et il n’est pas autorisé de changer sa liste avant la fin d’une phase, celle de saison régulière en particulier. Il n’empêche, le constat évident effectué par tous les observateurs sur le club de la capitale était quand même parvenu aux oreilles des recruteurs parisiens. Si Luis Enrique est têtu et a affirmé pendant des mois qu’il n’avait pas besoin d’un numéro 9 et qu’il pouvait même jouer sans, l’incapacité des joueurs du PSG à mettre tout simplement la balle au fond malgré des dominations fréquentes et des tirs à la pelle, a bien été perçue.

Triois "9" visés, le PSG fait chou blanc

Résultat, le champion de France avait décidé de se séparer de Randal Kolo-Muani, ce qui est chose faite puisque sa signature à la Juventus Turin est désormais imminente. Mais dans le sens inverse, le PSG souhaitait faire venir un avant-centre qui plait à Luis Enrique pour changer le visage offensif de son équipe. Gonçalo Ramos, plutôt en vue depuis son retour de blessure, sort de deux matchs moyens et n’a pas vraiment la confiance de l’entraineur espagnol. Ainsi, plusieurs pistes ont été étudiées, notamment celles menant à Jhon Duran, Victor Osimhen et Dusan Vlahovic. Mais pour des raisons différentes, toutes ces possibles acquisitions sont à l’abandon. Et le compte insider bien informé PSG Inside Actus l’annonce, le club de la capitale « semble désormais prêt à abandonner l'idée de signer un attaquant cet hiver et préfère reporter ses efforts à l'été prochain ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

En dépit du renfort de Khvicha Kvaratskhelia, le Géorgien n’est clairement pas un buteur ou un finisseur. Cela veut donc dire que le PSG ne va pas forcer le recrutement d’un numéro 9 en qui il ne croirait pas totalement, et est donc prêt à se passer d’un avant-centre pour la deuxième partie de la saison. Une perspective qui inquiète les observateurs et les supporters, pour qui il s’agissait là du grand défaut de la formation de Luis Enrique sur la première partie de saison.

En revanche, concernant la défense, le PSG compte bien utiliser les deux dernières semaines du mercato pour frapper fort et parvenir à se renforcer dans ce secteur de jeu.