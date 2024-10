Ang ‍: Mahrez et Kanté, Leicester fait un rêve fou

Dans : Mercato.

Après une année de purgatoire, Leicester est revenu en Premier League avec la simple ambition de se maintenir. Qu'il est loin le temps où les Foxes gagnaient la Premier League. Néanmoins, 8 ans plus tard, les dirigeants aimeraient retrouver leur équipe d'antan.

L'histoire se répétera t-elle pour Leicester ? Promu en Premier League comme ce fut le cas il y a 10 ans, les Foxes n'ont pas oublié comment c'était passé leur précédent retour dans l'élite. Après un maintien acquis difficilement la première saison, Leicester était devenu champion d'Angleterre à la surprise générale lors de l'exercice suivant. Un sacre dû à un noyau dur de grande qualité avec l'expérimenté Claudio Ranieri sur le banc et plusieurs tauliers sur le terrain : Jamie Vardy pour finir les actions, Riyad Mahrez pour animer le jeu et N'Golo Kanté pour faire la loi au milieu notamment.

Mahrez et Kanté de retour à Leicester ?

Aujourd'hui, seul Vardy est encore présent dans un club qu'il n'a jamais quitté depuis 2012. 17e de Premier League actuellement, Leicester est revenu à la situation qui était la sienne en 2014-2015 avec un maintien difficile à obtenir. Sans y croire, les supporters rêvent de voir le scénario de 2016 se répéter 10 ans après. Impossible ? Peut-être pas si les principaux artisans de l'époque reviennent chez les Foxes. Selon les informations du Daily Mail, Leicester City travaille actuellement à faire revenir Riyad Mahrez et N'Golo Kanté au club.

L'Algérien et le Français ont peut-être vieilli mais ils sont devenus des références mondiales à leur poste entre-temps, que ce soit à Manchester City pour le premier ou à Chelsea pour le second. Pour réussir ce double transfert, le principal obstacle des Foxes sera surtout financier. Mahrez et Kanté évoluent en Arabie Saoudite. Ils bénéficient tous les deux d'un contrat longue durée bien rémunéré. Kanté est lié à Al-Ittihad jusqu'en 2026 et Mahrez est sous contrat à Al-Ahli jusqu'en 2027. Autant dire que Leicester aura les pires difficultés pour les recruter à court terme. Mais, les bons souvenirs des deux hommes à Leicester et la carte nostalgie pourraient jouer un rôle décisif dans ces dossiers.