La Ligue fait une grande annonce sur le mercato

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

En raison des calendriers internationaux qui sont en train d’évoluer pour faire de la place à la Coupe du monde des clubs, la Ligue de Football Professionnel a annoncé un changement majeur en vue de l’été prochain. Le mercato estival débutera ainsi dès le 1er juin, et non plus au 1er juillet comme c’était le cas auparavant. « Réuni le 27 février, le Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel décidé de démarrer le prochain mercato estival le 1er juin 2025.

Cette ouverture précoce par rapport aux saisons précédentes intervient après la décision de la FIFA d’organiser la Coupe du Monde des Clubs du 14 juin au 13 juillet 2025, et de permettre à chaque association d’un club participant à cette compétition de mettre en place une période de mercato supplémentaire allant du 1er au 10 juin 2025 », a fait savoir la Ligue, qui ouvre ainsi la porte à des transactions dès le début du mois de juin, avec la possibilité pour des clubs de haut niveau de recruter rapidement pour se renforcer en vue de la Coupe du monde des clubs. Attention donc, cette période pourrait être rapide et explosive. Aucune date de fermeture du mercato estival n’a pour le moment été trouvée, puisqu’il faut en général un accord global avec les autres ligues européennes majeures.