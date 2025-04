Cristiano Ronaldo, la trahison fracassante

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Cristiano Ronaldo fait le bonheur d'Al-Nassr depuis près de deux ans. Mais le Portugais pourrait quitter son club actuel afin de jouer la Coupe du monde des clubs l'été prochain.

Malgré ses 40 ans, Cristiano Ronaldo n'a pas prévu de raccrocher les crampons. Le Portugais veut aller jusqu'à la prochaine Coupe du monde 2026 et tenter de remporter la compétition avec le Portugal. CR7 a encore quelques mois pour se préparer. Avec Al-Nassr, l'ancien du Real Madrid empile les buts et peut jouir d'un statut bien particulier. Cependant, son avenir au club n'est pas totalement certain. En effet, Cristiano Ronaldo ne manque pas de prétendants... en Arabie saoudite.

Cristiano Ronaldo prêt à dire oui à Al-Hilal ?

Selon les informations de Fichajes, Al-Hilal veut en effet recruter le quintuple Ballon d'Or dans les prochains mois ! L'objectif est de lui faire disputer la Coupe du monde des clubs qui aura lieu aux Etats-Unis l'été prochain. Pour rappel, CR7 sera en fin de contrat avec Al-Nassr à l'issue de la saison en cours. Le Portugais veut pouvoir analyser les offres qui lui sont faites avant de prendre sa décision de rester ou non. Mais marquer une nouvelle fois l'histoire du football dans une compétition majeure où la plupart des meilleures équipes européennes seront présentes a de quoi le séduire. Même s'il faudra pour cela trahir le club de Riyad et aller chez son voisin et ennemi.

A noter que lors du Mondial des clubs, Al-Hilal sera notamment opposé en poules au Real Madrid. Le club saoudien fait actuellement tout son possible pour obtenir l'accord de Cristiano Ronaldo. En plus de jouer le Mondial des clubs, l'attaquant pourrait également jouer le titre en Saudi Pro League avec l'autre club de Riyad. Cette saison encore, Al-Nassr est distancé par des clubs comme Al-Hilal et Al-Ittihad. Pas forcément de quoi plaire au Lusitanien, qui veut gagner tous les titres.