Neymar au Barça, l'humiliation est colossale

L’aventure de Neymar en Arabie Saoudite est un fiasco, raison pour laquelle le Brésilien souhaite revenir en Europe. Le Barça est sa destination favorite, mais le club catalan ne veut pas de son ancien joueur.

Recrue phare d’Al-Hilal en provenance du Paris Saint-Germain pour 90 millions d’euros en 2023, Neymar n’a pas du tout répondu aux attentes. Depuis son arrivée en Arabie Saoudite, l’international brésilien a passé le plus grand de son temps blessé. A peine de retour sur les terrains, Neymar se projette déjà sur la suite de sa carrière puisque son contrat avec Al-Hilal expirera en juin prochain. Pour l’ancien numéro dix du PSG, il n’est pas question de rester en Saudi Pro League et cela malgré un salaire colossal estimé à 100 millions d’euros par an.

A en croire les informations du site E-Noticies, la priorité absolue du clan Neymar est de ficeler au plus vite un retour sensationnel au FC Barcelone. Mais le club catalan ne l’entend pas vraiment de cette oreille. De retour à un niveau exceptionnel avec Hansi Flick, le Barça a trouvé un équilibre avec des joueurs tels que Lamine Yamal, Dani Olmo, Robert Lewandowski ou encore Raphinha. Et pour rien au monde, Joan Laporta ne souhaite fragiliser cette symbiose au sein du secteur offensif catalan.

Neymar « inutile », le Barça lui dit non

C’est ainsi que le président du Barça aurait pris lui-même son téléphone pour répondre aux appels du pied de Neymar et lui ainsi expliquer qu’il n’y avait tout simplement « pas de place » pour lui dans un avenir proche en Catalogne. Une terrible réponse pour Neymar, qui se voyait déjà faire équipe avec Lamine Yamal and co et cela dès la saison prochaine. Comme si cela ne suffisait pas, l’état-major de l’actuel leader de la Liga a confié en privé que la potentielle venue de Neymar serait « inutile » et que par conséquent, il n’y aurait aucune négociation à ce sujet dans les semaines à venir. Au moins, le vice-champion d’Espagne a été clair, ne laissant pas la place aux doutes et à l’ambiguïté quant à ses intentions avec l’ancien joueur du PSG.