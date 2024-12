Le PSG veut Cherki, l’OL double son prix

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Rayan Cherki au PSG, épisode 2. Après les discussions tendues de l'été dernier, le meneur de jeu est toujours courtisé par Paris. John Textor veut en tirer le meilleur prix.

Obligé de vendre cet hiver pour rester dans les clous financiers des instances, l’Olympique Lyonnais sera à l’écoute des offres au moins de janvier. Pierre Sage risque de perdre quelques éléments, il reste à savoir si ce sera plusieurs ventes moins capitales, ou une grosse vente pour renflouer les caisses. Parmi les joueurs amenés à quitter le club, se trouve bien évidemment Rayan Cherki, qui avait déjà négocié son départ avec plusieurs clubs l’été dernier. Mais que ce soit des choix des clubs concernés, ou des réticences à partir dans des formations de seconde zone, l’international espoirs est finement resté à Lyon. Et son retour dans l’effectif a coïncidé avec une nette amélioration des performances de l’OL.

Avec son talent et sa forme physique actuelle, Rayan Cherki a réussi à de nouveau se retrouver dans le viseur du PSG. L’été dernier, c’était sa proximité avec le clan Mbappé, qui gérait ses intérêts, qui avait fait capoter cette éventuelle venue. Nasser Al-Khelaïfi était fermement opposé à une telle signature, du moins dans ces conditions. La donne a changé, et Cherki est passé sous la coupe d’un autre agent. Résultat, selon Le Foot, Paris et l’entourage du joueur sont d’accord sur les contours d’une arrivée chez le champion de France au mercato hivernal.

Textor est gourmand pour Cherki

Les négociations avec l’OL risquent néanmoins d’être le point crucial de ce potentiel transfert. En effet, alors que Lyon en demandait 15 millions d’euros l’été dernier, et que ce montant ne posait aucun problème au PSG, le prix a désormais doublé. John Textor veut récupérer 30 millions d’euros et a des arguments pour cela. Rayan Cherki a récemment prolongé, et il est dans une très bonne forme. Sans compter le fait que Paris aurait bien besoin d’un joueur capable de redonner un peu de folie et de projection vers l’avant à son équipe. De quoi faire en sorte que tout le monde se réunisse autour d’une table pour boucler ce transfert courant janvier ? L’idée est en tout cas là, alors que Cherki se voyait bien jouer au PSG l’an dernier, avant que cette perspective ne tombe brutalement à l’eau pour des considérations extra-sportives.