Donnarumma out, le n°1 français tourne le dos au PSG

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Potentiellement en quête d’un nouveau gardien de but pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain n'aura aucune chance de faire revenir Mike Maignan, qui va bientôt prolonger son contrat au Milan AC.

Ces derniers temps, Luis Enrique a multiplié les changements de gardien en donnant sa chance à Matvey Safonov, alors que Gianluigi Donnarumma traversait une période compliquée. Si l’Italien a repris sa place de titulaire en cette fin d’année 2024, le fait que son entraîneur l’a remis en cause à plusieurs reprises depuis le début de la saison prouve que le PSG n’a pas encore un vrai gardien de top niveau mondial qui met tout le monde d’accord. C’est donc en toute logique que le PSG va rester à l’affût sur le marché des portiers l’été prochain. Et une chose est désormais certaine, Paris ne pourra pas s’attacher les services de Mike Maignan. Formé au PSG et aujourd’hui titulaire en équipe de France, le gardien de 29 ans va effectivement prolonger son aventure au Milan AC.

Maignan va prolonger jusqu’en 2029 à Milan

🚨Tout est prêt pour la prolongation de contrat de Reijnders et de Maignan jusqu’en 2029! Mike Maignan aura un salaire de 5 millions par an et Reijnders percevra 3,5 millions, soit le double qu’actuellement.@Gazzetta_it pic.twitter.com/CUGlWUHC1q — Milan Actu (@MilanActuFR) December 15, 2024

Arrivé en provenance du Lille OSC en 2021, le portier de 29 ans fait partie des cadres du club lombard. Si bien qu’il va signer un nouveau bail avec une belle revalorisation salariale. En effet, selon les informations de La Gazzetta, Maignan va bientôt prolonger jusqu’en 2029 avec un salaire annuel de 5 millions d’euros assorti de bonus, alors qu’il touche un peu plus de 3 ME actuellement. Si l'officialisation de cette nouvelle n’est pas encore pour tout de suite, les négociations se sont accélérées ces dernières semaines sous l'impulsion du trio Ibrahimovic - Furlani - Moncada. L’accord étant presque total, celui qui n’a jamais caché son envie de rester à Milan, où il a vécu de grands moments avec notamment le titre en Serie A en 2022, ne retrouvera donc pas encore la L1. Au grand malheur de certains supporters parisiens, qui auraient voulu voir le portier des Bleus sous le maillot du PSG dès la saison prochaine pour faire oublier Donnarumma…