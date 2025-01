Le prochain club de Mohamed Salah est connu, le PSG a perdu

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le PSG rêve de s'offrir Mohamed Salah l'été prochain puisque l'Egyptien sera libre. Mais la légende de Liverpool prendra une autre direction.

Les annonces se multiplient, mais Mohamed Salah n’a toujours pas prolongé à Liverpool. L’attaquant a beau enchainer les grosses performances, ses dirigeants ne veulent pas lui faire un contrat à long terme comme il en rêve. Résultat, dans ses dernières prises de parole, l’Egyptien a fait savoir qu’il terminait la saison avec les Reds, et qu’il partirait ensuite librement puisqu’on ne veut pas le conserver. Si ses appels de balle sont excellents, ses appels du pied n’ont pas fait réagir le club de la Mersey avant le mercato estival.

L'Arabie Saoudite choisira son futur club

Résultat, chaque club est libre de parler à Mohamed Salah actuellement, et le PSG est souvent annoncé comme une destination possible pour le Pharaon. Mais l’ancien joueur de la Roma et de Chelsea a un avenir tout tracé, et il n’a plus qu’à choisir son prochain club parmi les formations du championnat d’Arabie Saoudite. Quatre équipes de la Saudi Pro League le courtisent, et c’est là où il va signer selon les informations de Relevo.

« Les Saoudiens, même s’ils ne sont pas trop dépensiers en ce moment, ne font pas n’importe quoi. Il suffit de voir avec quel calme ils savent qu’ils vont récupérer Mohamed Salah. Les rumeurs sur une prolongation ne les inquiètent pas. Pour eux c’est réglé et ce sera la prochaine grosse signature de l’été prochain. Et le nom de l’équipe n’est vraiment pas un problème pour Salah et ses agents. Le gouvernement, propriétaire des principaux clubs du championnat, fait son choix », a expliqué le journaliste Miguel Rico. Pour le prochain club de Mohamed Salah, les candidats sont déjà connus, il s’agit de Al-Ittihad, Al-Nassr, Al-Hilal et Al-Ettifaq.

Sauf bouleversement avec une prolongation arrachée à Liverpool ou un vrai craquage du PSG, Mohamed Salah connait donc sa prochaine destination.