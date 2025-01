Neymar négocie son transfert, Lionel Messi va pleurer

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Folle information aux Etats-Unis, Neymar discute avec Chicago, qui veut opérer un transfert immédiat de la star brésilienne qui ne joue plus en Arabie Saoudite.

Libre de tout contrat dans six mois, Neymar a bien fait comprendre que ses chances de prolonger en Arabie saoudite sont minces. Même s’il n’a quasiment jamais joué pour Al-Hilal en deux ans, le Brésilien a empoché son salaire sans broncher, et sans réellement avoir l’attitude d’un joueur qui a envie de montrer ce qu’il vaut au public saoudien. Mais ce jeudi, la presse américaine évoque une véritable sensation, à savoir que l’ancien meneur de jeu du PSG pourrait prendre la direction de la Major League Soccer, et ce dès ce mois de janvier. En effet, la nouvelle saison se prépare aux Etats-Unis, et c’est le moment pour les franchises US de recruter.

Chicago est chaud, l'Arabie Saoudite confirme

Ainsi, ESPN dévoile que Chicago tente un énorme coup de poker en négociant actuellement avec Al-Hilal pour récupérer le « Ney ». Le Fire discute bien pour le faire venir dès ce mois de janvier, et donc régler une indemnité de transfert pour permettre au club de Riyad de se défaire du Brésilien. Neymar se verrait ainsi proposer un contrat de deux ans. Des négociations confirmées par les médias saoudiens. S’il devait se finaliser, ce transfert aurait le don de surprendre tout le monde, car Neymar se préparait à finir tranquillement la saison avec Al-Hilal avant d’étudier les options. Un retour à Santos était évoqué mais les contours de ce come-back s’annoncent compliqués. Aux USA, le Miami de Lionel Messi et Luis Suarez l’attend, mais Chicago a visiblement décidé de tenter sa chance dès le mois de janvier pour réaliser un coup de maitre.