Guardiola pète les plombs et lâche 190 ME pour Bellingham

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Avec une seule victoire sur les onze derniers matchs, Manchester City traverse la plus grosse crise de son histoire récente. Pour sauver son équipe, Pep Guardiola pourrait réaliser un mercato hors-normes cet hiver.

Battu par Manchester United au terme d’un derby riche en rebondissements dimanche après-midi (1-2), Manchester City est dans une crise totale. Les hommes de Pep Guardiola ont perdu huit matchs sur les onze derniers. Le coach catalan, qui ne s’estime « plus au niveau » ces dernières semaines, n’a toutefois pas l’intention d’abandonner le navire. Au contraire, l’objectif pour Pep Guardiola est de redresser la barre et pour y arriver, le mercato hivernal pourrait être l’objet de tous les espoirs à Manchester City.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jude Bellingham (@judebellingham)

Notre confrère Sébastien Vidal écrivait il y a quelques heures que l’état-major du club anglais pourrait investir jusqu’à 215 millions d’euros au mois de janvier pour régénérer l’effectif à la disposition du coach catalan. Un budget colossal dont souhaite profiter Pep Guardiola avec une cible XXL dans le viseur. Selon les informations du site Defensa Central, l’entraîneur de Manchester City veut recruter Jude Bellingham. Aussi fou que cela puisse paraître, l’actuel cinquième de la Premier League envisagerait de proposer 190 millions d’euros au Real Madrid pour s’attacher les services du milieu offensif anglais de 21 ans.

Manchester City rêve de Jude Bellingham

Martín Zubimendi, Florian Wirtz ou Bruno Guimaraes sont d’autres joueurs suivis avec attention par Manchester City, prêt à tout pour renforcer son équipe lors de cette fenêtre hivernale de mercato. Du côté de Madrid, cette rumeur fera sans doute rire plus qu’elle ne fera peur, car Florentino Pérez n’est pas un habitué des grands changements au mois de janvier. On imagine donc très mal le président du Real Madrid vendre l’un de ses meilleurs joueurs, malgré la possibilité de réaliser une forte plus-value puisque Jude Bellingham avait été recruté pour 100 millions d’euros au Borussia Dortmund il y a un an et demi. Reste maintenant à voir si Manchester City fera le forcing dans ce dossier qui semble impossible ou si Pep Guardiola se rendra vite compte que la venue d’un tel joueur au mois de janvier n’a aucune chance de se finaliser.