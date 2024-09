LdC ‍: Liverpool va se régaler devant PSG-Gérone

Dans : Mercato.

Le PSG lance ce mercredi sa campagne 2024-2025 de Ligue des Champions avec la réception de Gérone. Un match que vont suivre de près les dirigeants de Liverpool, qui ont envoyé deux recruteurs au Parc des Princes.

Très attendus, les premiers pas du Paris Saint-Germain dans cette nouvelle Ligue des Champions sont imminents. En effet, le club de la capitale reçoit Gérone ce mercredi soir au Parc des Princes, un match pour lequel l’équipe de Luis Enrique est grandissime favori. Il faut dire que Gérone a réalisé une saison exceptionnelle en Liga en 2023-2024, mais l’équipe espagnole n’a plus grand chose à voir avec celle de l’année dernière et réalise d’ailleurs des débuts poussifs en Liga. Néanmoins, certains joueurs de Gérone ont tiré leur épingle du jeu l’année dernière et sont suivis par les plus grands clubs européens.

Il y aura donc du beau monde ce mercredi soir au Parc des Princes, et pas uniquement pour admirer le talent de Joao Neves, Bradley Barcola ou Vitinha. Le média britannique CaughtOffside révèle que Liverpool a envoyé deux recruteurs à Paris afin d’assister à la 1ère journée de Ligue des Champions entre le PSG et Gérone, et ceci dans le but d’observer deux joueurs de l’équipe espagnole : Viktor Tsygankov, ailier droit ukrainien de 26 ans et Miguel Gutierrez, arrière gauche espagnol de 23 ans. L’idée de Liverpool est d’en apprendre un peu plus sur ces deux joueurs, suivis par l’entraîneur Arne Slot ainsi que par la cellule de recrutement de Liverpool dans un but bien précis.

Liverpool va observer Tsygankov et Gutierrez

Les Reds souhaitent lancer un nouveau cycle l’été prochain et certains joueurs historiques vont faire leurs valises, c’est notamment le cas de Mohamed Salah et d’Andrew Robertson. Viktor Tsygankov et Miguel Gutierrez pourraient être leurs successeurs, à condition bien sûr qu’ils réalisent une belle saison de confirmation à Gérone. C’est en tout cas dans ce but que les recruteurs de Liverpool vont se déplacer à Paris ce mercredi soir. Et rien ne dit que si un joueur du PSG crève l’écran, les scouts des Reds n’en fassent pas part à leurs dirigeants. Même si à priori, il sera beaucoup plus simple et abordable de recruter des joueurs de Gérone, plutôt que de chiper des éléments forts à un grand rival européen tel que le Paris Saint-Germain.