Sergio Ramos en route pour une destination improbable

Libre depuis la fin de son contrat avec le FC Séville en juin dernier, Sergio Ramos n’a pas raccroché les crampons pour autant. L’ancien défenseur du Real et du PSG pourrait d’ailleurs rebondir dans un club inattendu.

Après deux années au Paris Saint-Germain et une pige de douze mois au FC Séville, Sergio Ramos est actuellement libre comme l’air. Pas question en revanche pour le défenseur espagnol de 38 ans de prendre sa retraite. Plutôt en forme physiquement, Sergio Ramos en a encore sous la semelle et a bien l’intention de continuer à fouler les pelouses tant qu’il le peut… quitte à partir dans une destination totalement improbable. Durant l’été, les Etats-Unis ont été évoqués pour Sergio Ramos, qui aurait pu rebondir au San Diego FC, ou alors en Turquie, au Brésil ou en Arabie Saoudite. Toutes ces destinations ont été citées, sans que cela ne se concrétise pour autant.

Sergio Ramos direction l'Egypte ?

En revanche, le départ de Sergio Ramos pour l’Egypte commence à prendre du poids, si l’on se fie aux informations de la presse locale. Zamalek tient la corde, comme son président Hisham Nasr l’a confirmé publiquement. « Oui, il y a des négociations avec Ramos, il s’agirait d’un accord d’investissement sportif et cela améliorera largement la réputation du club. Nous travaillons à un accord, le joueur nous rejoindra une fois que le salaire sera enfin convenu » a révélé le président du club de Zamalek, l’un des clubs phares du continent africain. Une destination improbable et inattendue pour Sergio Ramos, bien parti pour découvrir une nouvelle culture et un club iconique en Afrique pour, peut-être, y terminer sa carrière.