Mohamed Salah au PSG, l'accord est tombé

Le PSG a décidé de saisir sa chance en contactant Mohamed Salah. Les premières discussions avec la star de Liverpool ont rapidement débouché sur un premier accord.

S’il s’agit d’un coup de bluff du mercato, cela commence à aller très loin. A plusieurs reprises ces dernières semaines, Mohamed Salah a annoncé qu’il n’avait reçu aucune nouvelle de ses dirigeants, et qu’il allait donc quitter Liverpool à l’issue de la saison. Dans ses déclarations, l’Egyptien n’a laissé aucune place au doute, estimant qu’il devait profiter de ses derniers moments avec le maillot des Reds sur le dos avant de se concentrer sur son prochain club au mercato. Cela même s’il est actuellement le meilleur joueur de Premier League, absolument déchainé sur le terrain et avec des statistiques incroyables (21 buts et 17 passes décisives en 21 matchs).

Le PSG rêve de Mohamed Salah

Cette porte ouverte, le PSG l’a saisie même si Nasser Al-Khelaïfi préfère rester très discret sur le sujet. Libre de rejoindre le club de son choix gratuitement, Mohamed Salah a ainsi été contacté par Paris, qui s’est forcément saisi de l’aubaine. Même si aucun accord n’a été signé, Don Balon annonce qu’un pré-accord oral a été donné entre les deux parties pour une arrivée du Pharaon dans la capitale française. Ce serait bien évidemment un énorme coup pour un joueur qui séduit aussi le Qatar en tant que représentant du monde arabe. Même si le PSG et Luis Enrique ont largement évoqué ces derniers mois le fait que les stars n’étaient plus la priorité du club, voir un Mohamed Salah arriver gratuitement ne se refuse pas, et c’est pour cela que le champion de France a décidé de saisir cette opportunité.

Si il s’agit d’un piège signé Mohamed Salah pour prolonger enfin à Liverpool, ce qu’il souhaitait faire il y a encore quelques semaines, alors le PSG tombe clairement dans le panneau. Mais Nasser Al-Khelaïfi doit certainement se dire que le coup se doit d’être tenté si jamais cela ramène une tête d’affiche du football européen à Paris. Surtout à l’heure où la formation de Luis Enrique a clairement du mal à exister en Ligue des Champions, même si la saison peut encore réserver quelques surprises.