Rashford s'en va, Manchester United flaire le gros coup Mathys Tel

Indésirable à Manchester United depuis le début du mercato, Marcus Rashford va filer à Aston Villa. Pour le remplacer, les Red Devils rêvent d’enrôler Mathys Tel au nez et à la barbe de tous les courtisans du Français.

Mathys Tel est indiscutablement le joueur le plus convoité en Europe lors de ce mercato hivernal. Trop peu utilisé au Bayern Munich à son goût, l’ancien attaquant du Stade Rennais souhaite partir. La moitié des clubs anglais est sur le coup, notamment Tottenham ou encore Chelsea et Arsenal. D’autres clubs européens ont manifesté leur intérêt, notamment l’OM. Mais selon Sky Sports, c’est désormais Manchester United qui tient la corde pour enrôler Mathys Tel en cette fin de mercato.

🚨🔴 Manchester United have once again clearly signaled to FC Bayern in the last few hours that they are considering submitting a concrete loan offer for Mathys #Tel.



ManUtd want to prepare in case Marcus #Rashford moves to Aston Villa. Bayern are now awaiting the next move… pic.twitter.com/DzqQGDQhRp