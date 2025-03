Messi fait le forcing, Pogba arrive à Miami

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Libre de tout contrat depuis son départ de la Juve et désormais débarrassé de sa suspension pour dopage, Paul Pogba peut signer où il le souhaite. Si les fans et observateurs de l'OM aimeraient beaucoup le voir débarquer sur la Canebière, il y a peu de chances que cela se fasse.

Paul Pogba a très certainement hâte de rechausser les crampons et rejouer au plus haut niveau. Le milieu de terrain français a été écarté des terrains pendant de longs mois. Malgré son manque de rythme, la Pioche garde une très belle cote dans le monde du football. Il faut dire qu'à 32 ans, le champion du monde 2018 n'est pas fini. Pogba veut prendre son temps avant de signer dans un nouveau club. Beaucoup de paramètres sont à prendre en compte. S'il y a bien un club intéressé par ses services, c'est l'OM. Mais voilà, une arrivée de Pogba à Marseille ne devrait pas se faire. Du moins, pas dans les prochains mois.

Pogba et Messi bientôt réunis à Miami ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Selon les informations de Fichajes, l'ancien de la Juve ou encore de Manchester United est en effet proche de s'engager en MLS du côté de l'Inter Miami. Les négociations sont annoncées comme très avancées. A noter que le recrutement de Pogba en Floride serait plus que jamais souhaité par un certain Leo Messi, qui pense que le milieu de terrain français pourrait beaucoup apporter à la franchise américaine. Aux Etats-Unis, Paul Pogba pourrait évoluer dans un championnat de qualité mais avec une pression moindre, loin de l'Europe. Il pourrait gagner du rythme afin d'espérer un retour en équipe de France pour disputer la Coupe du monde 2026. On en est encore loin mais plus les heures passent et plus une signature de Pogba à Miami devient crédible.