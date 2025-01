Ricardo Pepi affole le PSG, l’OL et l’OM

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Ricardo Pepi commence à se faire un nom aux Pays-Bas, où il empile les buts sous les couleurs du PSV Eindhoven. Le jeune attaquant américain de 21 ans suscite la convoitise des gros clubs de Ligue 1.

Ce nom ne vous dit rien peut-être rien mais Ricardo Pepi gagne sans doute à être connu. Du haut de ses 21 ans, le jeune buteur américain s’est imposé comme l’un des meilleurs attaquants des Pays-Bas avec le PSV Eindhoven. Déjà auteur de 10 buts et de 2 passes décisives en 15 matchs d’Eredivisie cette saison, celui qui compte 33 sélections avec les Etats-Unis est considéré comme l’un des attaquants les plus prometteurs évoluant en Europe. Recruté par le PSV Eindhoven en provenance d’Augsburg pour 11 millions d’euros il y a un an et demi, le natif du Texas ne devrait pas s’éterniser longtemps aux Pays-Bas.

A top-five team in Ligue 1 has reached out to PSV to discuss a potential transfer for USMNT striker Ricardo Pepi, per @RyanTolmich



Son profil intéresse déjà de nombreux clubs européens et notamment en France. A en croire les informations de Ryan Tolmich, au moins un club du top 5 de la Ligue 1 est très chaud pour faire venir Ricardo Pepi l’été prochain. Le PSG, l’OM, Monaco, Lille et l’OL sont cités par le journaliste de Goal, qui explique qu’il ne serait pas étonnant de voir Ricardo Pepi débarquer en Ligue 1 dans les prochains mois. A première vue, les pistes marseillaises et lyonnaises ne sont pas les plus crédibles car les deux Olympiques sont déjà bien armés en attaque avec Wahi, Maupay, Mikautadze et Lacazette.

Une offre d'un cador de Ligue 1 pour Pepi ?

Le PSG, tourné vers le recrutement de joueurs en post-formation, pourrait être une piste crédible pour Ricardo Pepi notamment en cas de départ de Randal Kolo Muani au même titre que Monaco, qui se cherche désespérément un neuf efficace. Lille de son côté est bien armé… pour le moment, car les Dogues risquent de perdre Jonathan David l’été prochain et la piste de l'attaquant américain pourrait être crédible afin de compenser le potentiel départ du meilleur buteur nordiste. Quoi qu’il en soit, Ricardo Pepi n’a pas fini de faire parler de lui au vu de ses prestations aux Pays-Bas et il n’y a sans doute pas qu’en Ligue 1 que l’on regarde avec attention sa progression éclair.