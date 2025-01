Rashford a trouvé son club, l’Angleterre explose de rire

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Annoncé dans le viseur du PSG, de l'Arabie Saoudite, d'Arsenal ou de la Juventus, Marcus Rashford discute actuellement avec Côme.

Il a refusé l’Arabie Saoudite et ses offres XXL pour pouvoir rester en Europe au mercato et conserver ses chances de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’Angleterre. Son départ de Manchester United ne fait plus aucun doute, mais il reste à savoir où va atterrir l’attaquant britannique cet hiver, lui qui ne fait pas partie des plans de Ruben Amorim. La surprise est énorme puisque selon Gianluca Di Marzio, c’est Côme qui tient la corde pour recruter Marcus Rashford désormais. La formation italienne, actuellement 16e de Serie A et qui se bat pour le maintien, a des moyens financiers colossaux et compte bien frapper fort cet hiver. Raphael Varane, désormais dans le staff de Côme, a pris les devants en parvenant à convaincre Rashford de rejoindre les bords du lac. Présent actuellement en Italie, l’attaquant est aussi dragué par le Milan AC et la Juventus Turin, mais le projet de Côme le séduit, car il a une place de titulaire assurée dans un club qui se veut ambitieux pour les années à venir.

« Et Vinicus à Venise tant qu’on y est »

Toutefois, la nouvelle de cette possible destination a provoqué des commentaires acides sur les réseaux anglais. Le smiley « mort de rire » était de sortie, avec des remarques entre humour désemparé et incompréhension. « Et Vinicus à Venise tant qu’on y est », « Si la Juventus et le Milan regardent Rashford signer à Côme, j’arrête tout », « Manchester United est au fond du trou, mais il arrive encore à descendre », « la descente aux enfers de Rashford », « je viens de faire une Côme-otion », « Même à Côme, ils n’y croient pas », ont lancé les internautes anglais, pour qui l’attaquant de Manchester United ferait un énorme plongeant dans sa carrière en signant pour la formation italienne.