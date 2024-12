Choupo-Moting rebondit à New-York (officiel)

Libre depuis son départ du Bayern Munich l’été dernier, l’international camerounais Eric Maxim Choupo-Moting a retrouvé un club. En effet, les New York Red Bulls viennent d’annoncer la signature de l’ancien buteur du Paris Saint-Germain, lequel a paraphé un contrat jusqu’en 2026 avec une option pour étendre le bail jusqu’en 2027.

